Uber'in CEO'su Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerinden pişman oldu

Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Khosrowshahi'nin, Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.

Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLDU

HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştiri toplamıştı.

YÜZDE 4,3'ÜNÜ SATIN ALMIŞTI

Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5. hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin, yüzde 4,3'ünü satın almıştı.

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