Ekonomi Uberin CEOsu Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerinden pişman oldu
İŞ DÜNYASI

Uber'in CEO'su Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerinden pişman oldu

En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Cemal Kaşıkçı - Dara Khosrowshahi
Cemal Kaşıkçı - Dara Khosrowshahi

Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Khosrowshahi'nin, Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.

Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLDU

HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

  • En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştiri toplamıştı.

YÜZDE 4,3'ÜNÜ SATIN ALMIŞTI

Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5. hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin, yüzde 4,3'ünü satın almıştı.

Yeşil pasaportta limit 500 bin dolara indirildi
EKONOMİ
Yeşil pasaportta limit 500 bin dolara indirildi

Bin polisle şafak operasyonu: Özel harekat kapıları böyle kırdı
GÜNDEM
Bin polisle şafak operasyonu: Özel harekat kapıları böyle kırdı

ABD'den Irak için seçim çağrısı
DÜNYA
ABD'den Irak için seçim çağrısı
11 milyon fidan toprakla buluşuyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor

​Erdoğan 'geleceğe nefes' kampanyasında ilk fidanı dikti.
Yeni senaryo Irakta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Petrol kokusunu aldılar

Petrol kokusunu aldılar

​ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor.
Teşkilatta<br>değişim sinyali

Teşkilatta
değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.
İadeler başladı

İadeler başladı
Yargıdan<br>emsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Maaşını isteyen işçiye dayak

Maaşını isteyen işçiye dayak

Diğer işçilerin gözü önünde feci şekilde dövüldü.

Akdeniz'de<br>dev tatbikat

Akdeniz'de
dev tatbikat

​15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
500 bin dolara indi

500 bin dolara indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmileşti.
Özel harekat<br>kapıları böyle kırdı

Özel harekat
kapıları böyle kırdı

10 mahalleye yönelik bin polisle şafak operasyonu.
Sözlerinden<br>pişmanlık duydu

Sözlerinden
pişmanlık duydu

​Cemal Kaşıkçı cinayeti için "ciddi bir hata" demişti.
Bunlar mafya

Bunlar mafya

Trabzonspor eski başkanı ​Albayrak'tan hakem tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.