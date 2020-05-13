Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ülkerin bayram hazırlıkları tamam
İŞ DÜNYASI

Ülker'in bayram hazırlıkları tamam

Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker'den geldi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan.
Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamayla, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

"Bu bayram ayrı da olsak, aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı iletişimiyle geleneksel bayram duygusuna vurgu yapacak olan Ülker, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan, bu sene içinde bulunulan durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarını belirterek, bu bayramın ruhuna uygun, "Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı bir iletişim hazırladıklarını bildirdi.

Turhan, internetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini aktararak, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

"Bu iletişimimizle araya sosyal mesafeler girse de bu bayram da gönüllerimizin bir olacağına, lezzetli Ülker hediyelik ve ikramlıklarımızla bayrama tat katacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık.

Ülker 2019'da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30,2 pazar payına ulaştı ve atıştırmalık pazarı liderliğinin yanı sıra bayramın da tartışmasız 1 numarası olmaya devam etti. Çikolata ve şekerlemedeki uzmanlığımıza, üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem bu liderlik başarısına büyük katkı sağladı."

İkramlık çikolata ve şekerleme pazarını da değerlendiren Turhan, geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarının 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığını anımsattı.

Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının tonajda yüzde 16 büyüdüğünü belirten Turhan, bu büyümenin 6 puanlık bölümünün Ülker'den geldiğini aktardı.

"Hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara olurken, şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 45,7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.

  • Hediyelik ve ikramlık çikolata tüketiminde İç Anadolu yüzde 23, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11, Karadeniz yüzde 7 paya sahip bulunuyor.

Hediyelik ve ikramlık şekerleme tüketiminde bölgeler, İç Anadolu yüzde 16.4, Marmara yüzde 16.1, Ege yüzde 8.3, Akdeniz yüzde 8.2, Karadeniz yüzde 5.4 olarak sıralanıyor.

Patates ithalatına gözetim kararı
EKONOMİ
Patates ithalatına gözetim kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Abone Ol Google News
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin ve motorindeki indirim sonrası 3 ilde yeni fiyatlar.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Verilen süre doldu: ​Villanın değerini katlayan kaçak ekler yıkılıyor.
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Yerli ilaç müjdesi

Yerli ilaç müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih vererek duyurdu.

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...

8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Şimdi sıra gençlerde

Şimdi sıra gençlerde

​Bakan Koca'dan dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere mesaj.
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.
Bisiklet<br>planı masada

Bisiklet
planı masada

​Koronavirüs sonrası ulaşım aracı haline gelecek.
Dev kulede yangın

Dev kulede yangın

​Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

Bomba üretim fabrikası için yer tahsisi yapıldı.
Trump'tan<br>Tesla için çağrı

Trump'tan
Tesla için çağrı

Yasağa rağmen meydan okuyan Elon Musk'a destek.
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

Dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.