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Ülker’in İK uygulamalarına iki altın ödül

Ülker’in uygulamalarına iki altın ödül

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, hayata geçirdiği örnek uygulamalarla uluslararası ödül platformlarından ‘Boc International Brilliance Awards’ta 2 kategoride altın ödül kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülker CEO’su Mete Buyurgan
Ülker CEO’su Mete Buyurgan

Türkiye’nin lider Gıda şirketi Ülker, uluslararası ödül platformlarından ‘Boc International Brilliance Awards’ta, aday olduğu 4 kategorinin 2’sinde altın ödülü aldı.

Ülker İnsan Kaynakları ekibi, “Çalışan Bağlılığında Mükemmellik“ kategorisindeki ödülü pandemi döneminde çalışan odaklı ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kazanırken; “İç İletişimde Teknoloji Kullanımında Mükemmellik” kategorisinde ise tüm fabrika çalışanlarının ilk dijital asistanı olan ONE uygulamasıyla aldı.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, İK projelerinin Boc International Brilliance Awards gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkan ve ihtiyaçlar ışığında, iş süreçlerini çağın gerekleri doğrultusunda optimize etmek her kurum gibi Ülker’in de öncelikleri arasında yer alıyor. Şirketimiz, çalışanlarına verdiği değeri; tüm çalışanları kapsayacak yenilikçi uygulamalarla gözler önüne seriyor. Lider olmanın sorumluluğuyla ve insanların güvenilir gıdaya ulaşma ihtiyacı duyduğu bu zorlu dönemin bilinciyle pandemi döneminde tüm fabrikalarımızdaki çalışanlarımıza ve onların çalışma ortamına odaklandık. Çalışan bağlılığında mükemmellik ödülünü pandemi döneminde sergilediğimiz çalışan odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızla kazanırken; İç iletişimde teknoloji kullanımında mükemmellik ödülünü ise yine tüm fabrika çalışanlarımızın iş süreçlerine ONE uygulamasını entegre ederek aldık. Boc International Brilliance Awards’tan gelen iki altın ödül, sürdürülebilir İK yolculuğunda bizlere doğru bir rotada olduğumuzu bir kez daha gösterdi.’’

Ülker’in global çapta ödüle layık görülen İK uygulamaları, sektöründe de ilk olma özelliği taşıyan pek çok yeniliği içinde barındırıyor.

Ülker, pandemi döneminde, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14 temel Covid-19 önlemlerini genişleterek “14+14” başlığıyla tüm çalışma alanlarında hayata geçirdi. Hızla uygulamaya alınan bu önlemler ve aksiyonlar doğrultusunda, tüm Ülker fabrikaları Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”’ni de almaya hak kazandı.

Bunun yanı sıra birçok süreci dijital platforma taşıyan ”ONE” uygulaması, üretimde çalışanlar arasında sağladığı kolaylıklar sayesinde hızla benimsendi.

Çalışanlara özel kapalı devre bir mobil aplikasyon olan ONE, birçok uygulamayı içerisinde bulunduran çalışanın tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Çalışanlar haftalık çalışma planları, bordro ve özlük işleri gibi süreçleri ONE aplikasyonu üzerinden takip edilebilir ve ihtiyacı olan her belgeye bu uygulama üzerinden anında ulaşabilir hale geldi. Uygulama ayrıca pandemi sürecinde hem teması hem de ekstra iş yükünü azalttı.

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