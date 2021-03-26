Ekonomi Ülker insan kaynakları alanında 7 ödül birden aldı
İŞ DÜNYASI

​​Ülker'in insan kaynakları uygulamalarına 7 ödül

Ülker insan kaynakları alanında 7 ödül birden aldı

Şirketlerin yıl içindeki inovasyonları ve başarılarını ödüllendiren "MENA Stevie Awards"ta, Ülker insan kaynakları alanında 7 ödüle layık görüldü. Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli ise şirketin kazanılan bu ödüllerle İK stratejisinin başarısını bir kez daha tescil ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
​​Ülkerin insan kaynakları uygulamalarına 7 ödül
Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, genç yeteneklere yönelik, 2013'ten bu yana yürüttüğü "Commercial Talent" işe alım programıyla 2 altın, "Yenilenen İşe Alım Süreci" ile 2 bronz, "Analitik Ücret Yönetimi Süreci" projesiyle de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödül alarak, toplamda 7 ödülün sahibi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, şirketin kazanılan bu ödüllerle İK stratejisinin başarısını bir kez daha tescil ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnsan Kaynakları organizasyonumuzu, çalışan mutluluğu üzerine şekillendiriyoruz. Stevie Awards'ta 2 altın ödüle layık görülen 'Commercial Talent' projemizle, yeni mezun genç yeteneklere, 1,5 yıl süren, ticareti ve satışı 360 derece öğrettiğimiz bir program sunuyoruz. Bu süre içerisinde genç yetenekler, şirketimizdeki farklı fonksiyonları deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca gençlerimizi kurum içi akademimizde çeşitli eğitimler, koçluk ve mentorluk programlarıyla da destekliyor ve bir yılın sonunda nihai görevlerine atamalarını yapıyoruz. Yenilenen İşe Alım Süreci'nde is hem yeni işe başlayan çalışanın hem de İnsan Kaynakları profesyonellerinin vaktini verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla birçok süreci dijital ortama aktarıyoruz. Yine ödül kazandığımız Analitik Ücret Yönetimi Süreci’nde de ücretlendirme süreçlerinde standart ücret yönetimi prensiplerinin ötesine geçerek, İK Ücret analitiklerinden ve veri analizlerinden yararlanıyoruz."

"İK'da dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

İnsan kaynakları alanında dijitalleşmeye her geçen gün daha fazla yatırım yaptıklarına dikkati çeken Gözleveli, dijital İK uygulamalarıyla işe alım süreçlerinden uyum süreçlerine kadar çalışanlarıyla sürekli iletişimde olmayı amaçladıklarını belirtti.

Gözleveli, İK açısından dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2018 yılında tüm insan kaynakları süreçlerimizi daha kullanıcı dostu ve dijital çağın gereklerine uygun bir platform olan Workday'e taşıdık. Yetenek yönetimi, işe alım ve ücret yönetimi gibi ana İK konularımızı çalışanlarımızın her noktadan mobil olarak da erişebileceği bu dijital altyapı üzerinden yönetiyoruz. Buna ek olarak yeni dijital uygulamaları; 'onboarding (-işe uyum)' ve 'işe alım' süreçlerinde hayata geçirdik. İK süreçlerinde dijitalleşme, iş süreçlerini sadeleştiriyor, şirketleri daha şeffaf bir hale getiriyor ve maliyetleri azaltıyor. Dijitalleşme trendi dünyada etkisini tüm hızıyla sürdürürken; İK'nın trendleri takip etmesi, dijital dönüşüme ayak uydurması, süreçlerini yenilemesi büyük önem taşıyor."

Yenilikçi fikre Ülker yarışması
HAYAT
Yenilikçi fikre Ülker yarışması

Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazanan proje belli oldu
EKONOMİ
Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazanan proje belli oldu
Abone Ol Google News
60 yıldır bu işi yapıyor

60 yıldır bu işi yapıyor

​"Artık kimse yapmak istemiyor, meslek can çekişiyor."
O taş olmasaydı yoktuk

O taş olmasaydı yoktuk

Trabzon'da derede can pazarı, saniye saniye kaydedildi.
Dink davasında karar açıklandı

Dink davasında karar açıklandı

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."

​Deniz trafiği durdu: Günlük zarar 9,6 milyar dolar.
İzmir'de dehşete düşüren olay

İzmir'de dehşete düşüren olay

Ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.

Bitcoin üzerinden ​12 milyon lira dolandırdılar.

​Kar kalınlığı yükseklerde 40 cm'e kadar çıkacak.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.