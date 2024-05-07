Ulusoy Un’dan tarım teknolojilerine yatırım

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşması ve küresel iklim kriziyle birlikte tarımsal üretimde düşüş ve kıtlıkların yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda tarımda dijital dönüşüm, sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte gübre, zirai ilaçlar, su kullanımı ve yakıt tüketimini azaltmayı amaçlaması bakımından büyük bir önem taşıyor. 2017’de kurulan tarımsal bilgi şirketi Doktar Teknoloji de dünyadaki her tarımsal kararın bilgi ve optimizasyona dayalı olarak alınması yoluyla tarımı daha sağlıklı ve sürdürülebilir kılmak adına, yazılımları ve loT cihazlarıyla ön plana çıkıyor. Doktar, entegre tarım ürünlerinden ve hizmetlerinden, tarlalardan veya IoT cihazlarından, uydu-radar görüntülerinden, dijital toprak analizlerinden vb. elde edilen verileri yapay zekâ modellerine uygulayarak kararları optimize etmeyi ve girdi maliyetlerini minimize etmeyi amaçlıyor. Dünyada 36 ülkede kullanılan Doktar’ın Hollanda Wageningen’de, Türkiye’de İstanbul ve İzmir’de olmak üzere 3 ofisinin yanı sıra İstanbul’da bir üretim tesisi de bulunuyor. Çiftçilerin teknoloji ile verimlerini artırmalarını sağlayan ürünler geliştirmenin yanı sıra Doktar, gıda üreticilerine ve tedarikçilerine dijital ve yeşil dönüşüme liderlik eden hizmetler sunuyor. Doktar, dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren büyük global gıda firmalarının karbon ve su tüketiminde net sıfır olma gibi sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak geleceğe de katkı sunuyor.