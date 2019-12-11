Ekonomi Vakıfbankın yüzde 58lik hissesi devredildi
İŞ DÜNYASI

Vakıfbank'ın yüzde 58'lik hissesi devredildi

Vakıfbank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı. Devirle ilgili KAP'a yapılana açıklamada banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, yüzde 58,51'lik hissenin Hazine'ye devredildiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Foto/arşiv: Vakıfbank
​​Foto/arşiv: Vakıfbank

Türkiye Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Vakıfbank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı.

KAP açıklamasının metni şu şekilde:

İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.

Bankamız önceki ve güncel ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.

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