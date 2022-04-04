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Ekonomi VakıfBanktan ikinci el araç alım satımında bir ilk
İŞ DÜNYASI

VakıfBank’tan ikinci el araç alım satımında bir ilk

VakıfBank, kredi kullanarak ikinci el araç alacaklar için ödeme sürecini daha kolay ve güvenilir hale getirecek bir hizmeti hayata geçirdi.

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Haber Merkezi AA
VakıfBank’tan ikinci el araç alım satımında bir ilk
VakıfBank

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce hizmete sunduğu Güvenli Araç Satış Sistemi (GASS) ile noterlerde gerçekleştirilen ikinci el araç alım ve satım tescil işlemlerinde nakit ihtiyacını ortadan kaldıran VakıfBank, sistemi, bireysel müşterilerine yönelik ikinci el taşıt kredisi ürünüyle entegre ederek bir ilki gerçekleştirdi.

Hem alıcıya hem de satıcıya güven veren bu uygulama sonucunda VakıfBank’tan ikinci el taşıt kredisi kullananların kredi işlemleri, araç tescili öncesinde tamamlanıyor.

Satışı gerçekleştiren taraf VakıfBank müşterisi olsa da olmasa da ödeme tutarı tescil işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak satıcının hesabına geçiriliyor. Böylelikle tarafların anlaşması, kredi başvurusunun yapılması, satış işlemi için nakit alışverişinin yapılması gibi süreçler daha hızlı ve sade hale geliyor. Alıcının talep ettiği kredinin çıkmaması sonucu satışın gerçekleşmemesi riski ortadan kalkıyor ve sistem hem alıcıya hem de satıcıya zaman kazandırıyor.

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