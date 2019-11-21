Ekonomi Yanaktan makas almak tazminat sebebi İşçiye güzel haber Yargıtaydan geldi
İŞ DÜNYASI

Yanaktan ’makas almak’ tazminat sebebi: İşçiye güzel haber Yargıtay'dan geldi

Yanaktan ’makas almak’ tazminat sebebi: İşçiye güzel haber Yargıtay'dan geldi

İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

Haber Merkezi İHA
İşçi, amirinin makas alma hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı.
İşçi, amirinin makas alma hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı.

Tasarımcı genç kadın, 4 yıl boyunca çalıştığı iş yerinde maruz kaldığı uygulamalar neticesi psikolojisinin bozulduğunu ileri sürüp iş sözleşmesini feshetti. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur modacı, iş yeri sahibi hakkında alacak ve manevi tazminat davası açtı.

Davalı şirket nezdinde moda tasarımcısı olarak çalıştığını, işveren tarafından hak ettiği işçilik alacakları zamanında ve tam olarak ödenmediği ve ayrıca psikolojik baskıya maruz kaldığını dile getirdi. İş akdinin haklı sebeple feshedildiğini ileri süren davacı kadın, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davanın reddini isteyen davalı işveren ise karşı dava açarak 9 bin 180 TL’lik ihbar tazminatının faizi ile birlikte davacı kadından tahsiline karar verilmesini istedi.

Yargıtay'dan emsal karar: Nakit aldığı parayı iş yerine kartla ödeyince işten atıldı
EKONOMİ
Yargıtay'dan emsal karar: Nakit aldığı parayı iş yerine kartla ödeyince işten atıldı

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar

İş Mahkemesi; davalı şirket nezdinde toplam 4 yıl 5 gün çalışan davacının iş akdini haklı sebeple feshettiğine dikkat çekti. Davacının fesih sebebi ve şekli itibari ile kıdem tazminatına hak kazandığına hükmeden Mahkeme; fazla çalışma alacağının bulunduğunu, bu alacak kalemleri yönünden davanın kabulüne, manevi tazminat talebinin şartları oluşmadığından reddine, davalı tarafça ihbar tazminatı talepli açılan karşı-davada ise fesih sebebi ve şekli itibari ile ispatlanamayan davanın reddine karar verdi. Kararı, davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı vekilleri yasal süresinde temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor
EKONOMİ
Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor

Siz siz olun kimsenin yanağından makas almayın

Davacının yaşadığı psikolojik rahatsızlığı sebebiyle istirahat raporu aldığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

  • "Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki R. tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan başka bir toplantı sırasında yine yapılan işi küçümser bir şekilde iş yeri yetkilisi A.Ç.’nin davacının yanağına dokunduğu ’makas aldığı’ anlaşılmaktadır. Bu davranışlar ve davacının depresyon tedavisi gördüğüne dair doktor raporu da bulunmakla somut olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemece sözü edilen isteğin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yazılı sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

2019'un en iyi meslekleri açıklandı
FOTOĞRAF 25
Title
25- Finans Müdürü Ortalama maaş: 125,080 Dolar İşsizlik Oranı: 2,2 İşsizlik Oranı
Title
24- Muhasebeci Ortalama maaş: 69,350 Dolar İşsizlik Oranı:: 2.3
Title
23- Konuşma-Dil Patoloğu Ortalama maaş: 76,610 Dolar İşsizlik Oranı: 0,8
Title
22- Ayak hastalıkları uzmanı Ortalama maaş: 127,740Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
Title
21- Klinik Laboratuar Teknisyeni Ortalama maaş: 51,770 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7
Title
20- Fizyoterapist Ortalama maaş: 86,850Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
Title
19- Kayıtlı hemşire Ortalama maaş: 70,000 Dolar İşsizlik Oranı: 1,4
Title
18- Haritacı Ortalama maaş: 63,990 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7
Title
17- Matematikçi Ortalama maaş: 103,010 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
Title
16- Hemşire ebe Ortalama maaş: 100,590 Dolar İşsizlik Oranı: 1.2
Title
15- Cerrah Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
Title
14- anestezist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
Title
13- Meslekiterapist Ortalama maaş: 83,200 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
Title
12- Protez uzmanı Ortalama maaş: 185,150 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
Title
11- Doktor Ortalama maaş: 192,930 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
Title
10- Ağız Diş Çene Cerrahı Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5
Title
9- Kadın Doğum ve Jinekolog Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5
Title
8- çocuk doktoru Ortalama maaş: 172,650 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5
Title
7- Pratisyen hemşire Ortalama maaş: 103,880 Dolar İşsizlik Oranı: 1.1
Title
6- ortodontist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9
Title
5- Hemşire Anestezi Uzmanı Ortalama maaş: 165,120 Dolar İşsizlik Oranı: 0,4
Title
4- Diş doktoru Ortalama maaş: 151,440 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9
Title
3- Doktor Asistanı Ortalama maaş: 104,860 Dolar İşsizlik Oranı: 0.8
Title
2- İstatistikçi Ortalama maaş: 84,060 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9
Title
1- Yazılım geliştirici Ortalama maaş: 101,790 Dolar İşsizlik Oranı: 1,9
2019'un en iyi meslekleri açıklandı
U.S. News 2019'un en iyi mesleklerini açıkladı! Bakın yılın en çok kazananları, işsizlik oranı en azları hangileri...

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
FOTOĞRAF 21
Title
Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.
Title
GELECEĞİN EN KÖTÜ MESLEKLERİ 10. Telefon Operatörü
Title
9. Günlük İşçi
Title
8. Reklam pano görevlisi
Title
7. Fotoğraf İşlemcisi
Title
6. Projeksiyonist
Title
5. Ayakkabı Makine Operatörü
Title
4. Terzi
Title
3. Tekstil Makina İşletmeni
Title
2. Prefabrik Ev Oluşturucusu
Title
1. Saat Tamircisi
Title
GELECEĞİN EN İYİ MESLEKLERİ: 10. Fiziksel Terapist
Title
9. Hekim
Title
8. Doktor Yardımcısı
Title
7. Bilgi Güvenliği Analisti
Title
6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü
Title
5. Pazarlama Araştırması Analisti
Title
4. Mali Yönetici
Title
3. Sağlık Hizmetleri Müdürü
Title
2. Hemşire Uygulayıcısı
Title
1. Uygulama Geliştiricisi
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş oluşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.


Borsadan futbol kulüplerine destek

Borsa'dan futbol kulüplerine destek

​"Futbolu sadece spor olarak değerlendirmek mümkün değil."
CHPli ziyareti iddiasına yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler.
2020'de<br>hizmete girecek

2020'de
hizmete girecek

​Savunma Sanayi Başkanı: Türkiye'nin gururu olacak.
Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.

Göçmenlere Amerikan işkencesi

Göçmenlere Amerikan işkencesi

​Yeni doğan bebekler ailelerinden alınıyor, hamile kadınlar zincirlere bağlanıyor.

Son 10 gün

Son 10 gün

Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Polise sürpriz yetki

Polise sürpriz yetki

​Belediye sınırları dışında artık ceza kesebilecek.
Türkiye'nin<br>yararına oldu

Türkiye'nin
yararına oldu

Pentagon açıkladı: F-35 projesinde sıkıntılar bitmiyor.
Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

​Biri gri kategoride 4 terörist operasyonlar sonucu PKK'dan kaçtı.
Yunan işkencesi

Yunan işkencesi

​Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü.
4 takımlı <br>Süper Kupa

4 takımlı
Süper Kupa

TFF Başkanı Özdemir, yeni projeyi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.