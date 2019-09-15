Ekonomi Yapay zeka bulut ve hibrid sistemlerinin kullanımı ITde sıçrama yaratacak
İŞ DÜNYASI

Yapay zeka bulut ve hibrid sistemlerinin kullanımı IT’de sıçrama yaratacak

Bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketleri, Karel’in ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen “IT Strateji Günü”nde bir araya geldi. Etkinlikte, gelişen yeni teknolojiler ve Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sektörün geleceğine ilişkin stratejiler tartışıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
IT yöneticileri sektörün geleceğini konuşmak için toplandı.
IT yöneticileri sektörün geleceğini konuşmak için toplandı.

Türkiye teknoloji sektörünün lider kuruluşu Karel tarafından her yıl gerçekleştirilen “IT Strateji Günü” etkinliklerinin üçüncüsü, “Paranın En Kıymetli Olduğu Dönemde IT Stratejisini Planlamak” temasıyla 12 Eylül Perşembe günü İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda yapıldı.

09.00–17.00 saatleri arasında yapılan etkinliğe 300’ün üzerinde BT yöneticisi katıldı. IT Strateji Günü’nde Karel, ATAR Labs, Amazon, Çözümpark, FileOrbis, Juniper, Logo, Microsoft, Özgür Yazılım AŞ, Salesforce, Symantec, VMware, Wissen Academy üst düzey yöneticileri birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım şunları söyledi:

“Yapay zekâ, bulut ve hibrid sistemlerin IT yöneticileri tarafından kullanımı büyük sıçramalar yaratacak. Tüm bu değişim gerçekleşirken oluşan büyük verinin analizi, güvenle korunması, işlenmesi ve karar mekanizmalarında kullanılabilir hale gelmesi büyük önem taşıyor. Bugün burada IT sektörünün lider şirketleriyle birlikte yeni teknolojilerin katkılarına dikkat çekip, mevcut sistemlere entegre edilerek verimliliğin nasıl maksimuma çıkartılacağı, karşılaşılabilecek zorluk ve güvenlik risklerinin nasıl yönetileceğine odaklandık.”

Toplantıya katılan şirketler bulut mimarisi ve servisleri, siber güvenlik, network, yapay zekânın IT sistemlerini etkileyen uygulamaları ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun olası sonuç ve etkileri ile ilgili sunumlar yaparak Türkiye bilişim teknolojileri sektörüne ilişkin orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştılar.

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IT Strateji Günü sektöre damgasını vuruyor!

Karel’in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği IT Strateji Günü sektörde büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz 2 yılda 300 bin profesyonele erişen etkinlik bugüne kadar 14.000 kişi tarafından canlı yayında izlenirken, gerçekleştirilen sunumların videoları da 250.000’den fazla kişi tarafından izlendi.

Toplantılara önde gelen şirketlerden IT müdürü / direktörü, sistem yöneticisi, yazılım uzmanı, IT uzmanı ve IT Proje Yöneticisi düzeyinde sektör temsilcileri katılıyor ve bilişim teknolojileri sektörünü etkileyen gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alıyorlar.

Gözlemciler IT Strateji Günü toplantılarının sektörün fikri gelişimini ilerletmek, deneyim ve görüşlerin paylaşılması ve bilgi birikiminin artması için güçlü bir platform sunduğunu vurguluyor.

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