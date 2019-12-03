Yargıtay, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmayı ayrımcılık saydı

İstanbul'da bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın, hamile olduğuna ilişkin rapor sunduktan iki gün sonra işten çıkarıldı.

"Çalışma arkadaşlarıyla uyum ve iletişim problemleri yaşadığı, yöneticisiyle saygı çerçevesine uymayan konuşmalar yaptığı" gerekçesiyle işten çıkarılan kadın, gerçek sebebin hamile kalması olduğunu ileri sürerek, ayrımcılık tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının tahsili istemiyle dava açtı.

İşveren ise işten çıkarılma nedenleri arasında hamileliğin bulunmadığını öne sürdü.

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Davaya bakan İstanbul 3. İş Mahkemesi, iş akdinin davacının hamileliği nedeniyle kötü niyetli olarak feshedildiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığına hükmederek tazminat talebini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise hamilelik nedeniyle ayrımcılık yapılarak, iş sözleşmesinin feshedildiği sonucuna ulaştı. Yerel mahkeme kararını bozan daire, davacı hakkında İş Kanununun "Eşit davranma ilkesi" başlıklı 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına karar verdi.

Karardan

Hukuk alanında geçerli olan "eşit davranma ilkesi"nin iş hukuku bakımından işverene, iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklediğine işaret edilen kararda, işverenin çalışanlar arasında keyfi biçimde ayrım yapmasının yasaklandığı vurgulandı.

Eşitlik ilkesinin Anayasayla birlikte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ele alındığı aktarılan kararda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 5 Temmuz 2006 tarihli direktifinde, "Doğum iznindeki bir kadının doğum izninin bitiminden sonra işine veya eş değer bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri dönmeye, çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden yararlanmaya hakkı vardır" kuralının bulunduğu ifade edildi.

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Kararda, İş Kanununun 5. Maddesinde "Eşit davranma ilkesi" başlığı altında çeşitli hükümlere yer verildiğine işaret edildi.

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"Tazminatın koşulları oluştu"

İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının yaptırımlarına aynı maddede değinildiği kaydedilen kararda, somut olayda, kadın işçinin iş yerinde olumsuzluklara neden olan bir çalışmasının bulunmadığı, çalışmalarının yöneticisi tarafından takdir edildiği de belirtildi.

Hastane yazısıyla hamileliğin işverene bildirilmesinden iki gün sonra iş sözleşmesinin feshedildiği kaydedilen kararda, hamilelik nedeniyle davacı kadının iş sözleşmesinin feshedildiği, ayrımcılık tazminatının koşullarının oluştuğu vurgulandı.

FOTOĞRAF 9 Az pişmiş yumurta hamilelikte salmonella denilen bakteriler yoluyla çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Bu tür bakteriler ise hamile olan kişide ishalle sonuçlanır. Salmonella bakterisi aynı zamanda gıda zehirlenmelerine de yol açmaktadır. İşte bu sebepten dolayı hamilelik döneminde az pişmiş yumurta yenmemesi gerekenler listesinde başı çekiyor. Küflü ve pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirler hamilelerin uzak durması gereken yiyeceklerin bir diğeri. Pastörize edilmemiş yumuşak peynirlerde ya da bazı ev yapımı peynirlerde; erken doğum, düşük ya da doğum kusurlarına yol açan listeria adlı bir bakteri mevcuttur. Pastörize sütten yapılmış her tür beyaz peynir, kaşar peynir hamileler için mükemmel bir kalsiyum kaynağı olup sık sık yenmesi gerekirken, pastörize halde olmamış ya da küflü bu peynirler oldukça tehlikelidir. Karaciğer, içerisinde yüksek miktarda A vitamini içeren bir sakatattır. Gebelik döneminde bu çok sağlıklı olmayacaktır. Bu sebeple karaciğer hamilelere asla önerilmez. Çiğ ya da az pişmiş et hamilelik döneminde kesinlikle yenmemelidir. Sebebi ise az pişmiş ya da çiğ haldeki ette toksoplazma riski vardır. Toksoplazma, düşüğe ve doğum kusurlarına neden olabilir. Et ve tavukları, hiç pembelik kalmayıncaya kadar pişirmek bu dönemde iyi olacaktır. Ayrıca salam, sosis, pastırma gibi etlerden de uzak durmanız gerekiyor. İstiridye, midye, karides gibi çiğ ve az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinin hamileleik sürecinde yenmemesi önerilir. Nedeni ise çiğ deniz ürünlerin de bulunan salmonella nedeniyle zehirlenmeye neden olabilmesidir. Bitki çayları bilinçli kullanıldığında şifa olurken, tavsiye üzerine ya da gelişigüzel tüketildiğinde yarardan daha fazla zarar getirebilir. Hamililelerde bu durum daha da dikkat edilesi bir hal alır. Aloe vera, fesleğen, kekik, adaçayı, sedef otu, ginseng ve bunun gibi daha onlarca bitki rahim kasılmalarını başlatabilir ya da doğum anomalilerine sebep olabilir. Bu sebeple bitki çayı tketiminde mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Pasta ve şekerli pastane ürünlerinin yanısıra reçel, marmelat gibi aşırı şeker içeren yiyecekler de gebelikte zararlıdır. Ayrıca bu dönemde paketlenmiş hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sakatatlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü sakatatlar bakteriye en açık yiyeceklerdir. Kokoreç, beyin, suşi ve benzerlerine bu dönemde mutlaka veda etmeniz gerekiyor. Soya sosu ve ürünleri gebelikte kullanılmamalıdır. Soya genetiğiyle oynanmış enzimler içerdiği için sizin ve bebeğinizin sağlığına ciddi zararlar verebilir. Hamilelikte yenmemesi gereken 10 yiyecek Bir bebeği dünyaya getiriş süreci, zararlı olan hatta şüphe duyulan her yiyecekten uzak durulması demek aslında... İşte 9 ay boyunca bebeğinizin sağlığı için asla yememeniz gereken 10 yiyecek.

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