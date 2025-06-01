Yaz sezonu ve bayram tatili öncesi çadır ve karavan kamplarına ilgi artıyor

Yaz sezonu ve bayram tatili yaklaşırken, otel tatilini tercih etmeyen vatandaşların adresi çadır ve karavan kampları oluyor.

Doğayla baş başa vakit geçirip, konakladıkları bölgelerin güzelliklerini keşfetmek isteyenler, aileleri veya arkadaşlarıyla çadır ve karavan kamplarında tatilini yapıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yüksek otel fiyatları karşısında daha ekonomik şekilde tatil yapmak isteyenler, her türlü ihtiyaca göre hizmetin de verildiği kamp alanlarını tercih ediyor.

"Sektörde hareketlilik hız kazandı"

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, yaz sezonu gelirlerinin, sektörün yıllık kazancının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Tatilcilerin sabit bir noktada kalmak yerine, istedikleri zaman istedikleri yere gitmek istediğini dile getiren Fazlıoğlu, "Karavan sektöründe hareketlilik, tüm Türkiye genelinde hız kazanmaya başladı. Özellikle doğayla iç içe, özgür ve bireysel tatil anlayışını benimseyen tatilcilerin ilgisiyle birlikte, hem sıfır karavan satışlarında hem de kiralama hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2025 sezonuna sektörün güçlü bir talep artışıyla girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Fazlıoğlu, kalabalık otellerden uzak, doğal yaşamın içinde olmanın birçok kişi için daha cazip olduğunu belirterek, karavanlara her yaş ve grubun ilgisinin arttığını anlattı. Genellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyen 25-35 yaş aralığındaki genç yetişkinler veya çiftler, çocuklarıyla tatil yapmak isteyen 30-50 yaş aralığındaki aileler ve 50 yaş üstü emeklilerin, karavana ilgi gösterdiğini belirten Fazlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer uzun süreli tatillere göre karavan, konaklama ve yemek masraflarını ciddi oranda düşürebiliyor. Karavan tatili, özellikle aileler için daha uygun maliyetli bir seçenek sunuyor. Orta segment, 3-4 kişilik bir çekme karavan günlük kiralama bedeli, ortalama 1500-2 bin 500 lira arasında değişebiliyor. Motokaravanlarda ise bu rakam, 2 bin 500-4 bin lira arasında seyrediyor."

Çadır ve karavan kamplarına rezervasyonda yoğunluk

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir çadır kampında işletme müdürü olarak görev yapan Uğur Burhan da yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle çadır kamplarında, konaklama hizmetlerine yönelik rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Burhan, tatilini çadır ve karavan kamplarında geçirmek için arayanların çoğunun, öncelikle çadır fiyatları hakkında bilgi almak istediğini kaydederek, "Karavan ve apart odalara da yoğun ilgi var. Bayram tatilinin kısa olmasına ve okulların henüz kapanmamasına rağmen gösterilen yoğun ilgiden memnunuz." dedi.

Kamp alanında yaklaşık 400 çadır, 70 karavan ve 15 apart odanın mevcut olduğunu aktaran Burhan, odaların tamamının rezerve edildiğini belirtti. Çadırlarda günlük ortalama 800 ila 1000 kişi, karavanlarda ise yaklaşık 250 kişinin konaklama imkanı bulduğuna dikkati çeken Burhan, ayrıca orman kampı içinde yaklaşık 1500 kişiye hizmet verebilen mesire alanı bulunduğunu ve günübirlik misafirler tarafından çok yoğun ilgi olduğunu kaydetti.