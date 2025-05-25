Bu da 'yüzen karavan': Suda lüks bir yata dönüşüyor

Merzifon'da İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, 2020 yılında ve "Yüzen Karavan Projesi" çerçevesinde hem karada hem de suda kullanabilen bir araç geliştirdi.

Yat Car yüzde 50 karavan, yüzde 50 yat olabildiği gibi istenildiğinde dağın doruğuna çekilip kamp yapılabiliyor, istenirse de suya indirilip yat olarak hizmet veriyor.

Çekme karavan olmasının yanı sıra denizde kendi benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle hareket edebilen Yat Car, motordan ya da yat içindeki dümenden kontrol edilebiliyor.

"Yüzen karavan" Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının tanıtıldığı fuarda sergilendi.





İsmail Yaylacı, 2020 yılında "Yüzen Karavan Projesi"ne başladıklarını söyledi.

Yaylacı, 2022 yılında ilk denemelerini yaptıklarını, başarılı olmaları sonrası 2023 yılının sonunda seri üretime geçtiklerini belirterek, "Uluslararası izinlerin alınmasıyla seri üretime geçtik. Asya ülkelerinde bu modeller var. 'Türkiye'de neden olmasın' dedik, projelerini çizdik, üretimini yaptık, testini yaptık. Ürün bu yönüyle çok güzel. Özgür yaşam, hem karada hem de denizde. Bağlama kütük belgeli bir ürün." dedi.

Aracın Ar-Ge aşamasının 2 yıl, uluslararası test izin ve onaylarının ise yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü anlatan Yaylacı, "İlk defa yapılan bir ürün olduğu için biraz sancılı oldu. 'Teknenin altında neden teker var?' deniyor. İzin alabilmek için 'bunun örneğini gösterin' deniliyor. Normalde D sınıfı teknedir. Dünyada 2-3 ülke bu ürünlerden üretiyor." diye konuştu.

Yaylacı, patent ve uluslararası izinlerinin alınmasının ardından üretime ağırlık verdiklerini dile getirerek, "İnsana sınırsız bir yaşam sağlıyor. 1,5 yıldır seri üretim yapıyoruz. Şu an yıllık 10-12 aralığında üretiyoruz. Yurt dışı siparişlerinden dolayı fabrikayı büyütme aşamasındayız. Almanya'dan çok talep görüyoruz." ifadelerini kullandı.





Rakiplerinden daha ucuza ürettiklerini belirten Yaylacı, "Sağlamlıkta da iddialıyız. Dünya pazarında da her şey fiyat üzerinde yürüdüğü için siparişlere yetişmek amaçlı fabrikayı büyütmeyi amaçlıyoruz. Ürünü sürekli geliştiriyoruz." dedi.





Yaylacı, gelecek yıldan itibaren yıllık 100-150 arasında üretim yapmayı planladıklarını ifade ederek, "Şu an yaklaşık 600 metrekare alan içerisinde ürettiğimiz bir ürün bu. Önümüzdeki sene alanı büyütüp bant sistemiyle kaliteden ödün vermeden siparişlere yetişmek amaçlı 2-3 bin metrekare bir alan üzerine sistem kurmayı düşünüyoruz. En çok sipariş edilen yer Kanada ve Amerika." diye konuştu.

Üretimlerinin Avrupa standartlarında olduğunu ve dayanıklı bir ürün ürettiklerini belirten Yaylacı, şunları kaydetti:

"Ufak tefek çarpmalarla, kayalara vurmalarla kırılmayacak bir ürün. İçerisinde önce insanın güvenliğini sağlayacak sistemler var. Yangın sistemi kuruluyor. Sintine pompaları (Teknede toplanan su ve yağın tahliyesi için kullanılan pompa) var. Varsayalım deldin, otomatik devreye girer. Tabanı poliüretan köpükle kaplı çift cidar dedikleri 20 santimlik köpük var. Kırılsa da su içeriye geçmiyor. Önce can güvenliği, sonra insanın keyif ve zevk almasına önem veriyoruz. Bir karavanda ihtiyaç olan ocak, eviye, tuvalet, dış duş, iç duş, ısıtıcı, güneş paneli ve dışarıdan şarj sistemi mevcut, ses sistemi var. Ufağı 8, büyük boyu 9,5 metrekare. Büyük modelinin KDV dahil fiyatı 800 bin lira, spor modelinin ise 700 bin lira. Şu an dünya pazarındaki tüm üretilmiş modellerin yarı fiyatına sunuyoruz."











