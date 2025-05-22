Yerli karavan üreticisi ABD yolunda

Yerli karavan üreticisi Hotomobil, 2016 yılından bu yana geliştirdiği karavanları hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına satıyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni üretim tesisiyle yıllık üretim adedini 1.230’a çıkaran şirket, faaliyet gösterdiği 9 yılda 1.600 karavanı müşterileriyle buluşturdu. Üretiminin yüzde 80’ini Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç eden marka, 2025 itibarıyla ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili gibi yeni pazarlara da açılmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla 28 bayisi bulunan Hotomobil, 6 kıtada karavan satışı gerçekleştiriyor.