Yerli karavan üreticisi ABD yolunda

Yerli karavan üreticisi Hotomobil, 2016 yılından bu yana geliştirdiği karavanları hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına satıyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni üretim tesisiyle yıllık üretim adedini 1.230’a çıkaran şirket, faaliyet gösterdiği 9 yılda 1.600 karavanı müşterileriyle buluşturdu. Üretiminin yüzde 80’ini Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç eden marka, 2025 itibarıyla ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili gibi yeni pazarlara da açılmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla 28 bayisi bulunan Hotomobil, 6 kıtada karavan satışı gerçekleştiriyor.
ROBOTİK ÜRETİM YAPAN DÜNYADAKİ TEK MARKA
Hotomobil aynı zamanda Avrupa Birliği’nin kalite ve güvenlik normlarına uygunluk sağlayan ‘2. Seviye Üretici’ onayına ve ‘Avrupa Tip Onay Belgesi’ne sahip ilk ve tek Türk karavan üreticisi olma özelliği taşıyor. Avrupa’da güvenli dönüşüm ve tescil yetkisini de elinde bulunduran marka, ileri mühendislik çözümleri ve 7 eksenli Kuka Robot teknolojisiyle üretim yapan dünyadaki tek karavan markası olarak öne çıkıyor. Mobil yaşam vizyonunu dünyaya taşıyan şirket, Türk karavan sektörünü küresel pazarda temsil etmek istiyor.