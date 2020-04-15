Ekonomi Yerli solunum cihazı seri üretimde İlk görüntü paylaşıldı
İŞ DÜNYASI

Yerli solunum cihazı seri üretimde: İlk görüntü paylaşıldı

Yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi. Sağlık Bakanlığı’na Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet teslim edileceği öğrenildi. Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Yerli ve milli mekanik ventilatörün seri üretimine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Yerli ve milli mekanik ventilatörün seri üretimine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye, yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor.

Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı’na mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adetlik ilk teslimat yapılacak.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör seri üretime geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı’na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

Yerli mekanik ventilatörün seri üretimine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.

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