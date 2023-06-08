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Ekonomi

Yıldız Holding ''Türkiye'nin En Gözde Şirketleri" arasında

Yıldız Holding, üst üste üçüncü kez yer aldığı "Türkiye'nin En Gözde Şirketleri" araştırmasının "Holdingler" kategorisinde ikinciliğini korudu.

14:29 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Yıldız Holding

Yıldız Holding

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, Türkiye'nin ilk işveren markası araştırması olarak 2009'da başlayan ve Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen araştırmanın "Holdingler" kategorisinde ikinci olarak başarısını sürdürdü.


Türkiye genelinde 62 bin üniversite öğrencisi ve 28 bin genç profesyonelin katıldığı araştırmada, şirketlerin sahip oldukları çalışma ortamı, kurum kültürü, kişisel gelişime yaptıkları yatırımlar gibi kriterler dikkate alındı.


- "Bu sürdürülebilir başarı güçlü insan kaynakları stratejimizin sonucu"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, holdingde işin geleceğine odaklanırken gençlerin de kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için onlara fırsat sunmaya öncelik verdiklerini bildirdi.


Elde ettikleri başarılı sonuçlara değinen Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıldız Holding'de yeni çalışma modelleri ve dijitalleşme odağında yenilediğimiz insan kaynakları stratejimiz kapsamında yetenek kazanımından eğitim ve gelişim fırsatlarına kadar pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçiriyoruz. 90 binin üzerinde gencin katıldığı, işveren algısını ölçen bu araştırmada son 3 yılda elde ettiğimiz bu sürdürülebilir başarıyı, global şirket kültürümüzün, güçlü insan kaynakları stratejimizin, hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamaların, gençlerle kurduğumuz kuvvetli iletişimin ve onlara sunduğumuz kariyer olanaklarının olumlu bir çıktısı olarak görüyorum."




#Bahattin Aydın
#Gözde
#şirket
#Yıldız Holding
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