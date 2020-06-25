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Ekonomi Yıldız Holdingin genç yetenek programı dijitale taşındı
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding’in genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding'in ‘Seninle Daha Parlak’ mottosuyla yürüttüğü genç yetenek staj ve işe alım programı ‘JOB@Yıldız Holding’ bu yıl COVID-19 tedbirleri çerçevesinde Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek. 1 Temmuz’da başlayacak program kapsamında, 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencisi ve yeni mezun olan 100’den fazla gence online staj ve yeni iş imkânı sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘JOB@Yıldız Holding’ bu yıl Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek.
‘JOB@Yıldız Holding’ bu yıl Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek.

Yıldız Holding’in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj; yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu ‘JOB@YıldızHolding’ programı bu yıl pandemi nedeniyle Virtual JOB Experience adıyla ilk kez online olarak yapılacak.

“Seninle Daha Parlak” mottosuyla 1 Temmuz’da başlayacak ve bir ay sürecek staj programında adaylar, Yıldız Holding’in departman yöneticileriyle görüşecek, online seminerlere katılacak ve sanal ortamda eğitimler alacak.

Kariyer yolculuklarının başında önemli bir deneyim fırsatı yakalayan adaylar, staj sonunda verilecek dijital sertifikayla özgeçmişlerini güçlendirecek.

JOB@YıldızHolding’de bu yıl 100’den fazla gence staj ve yeni iş imkânı sağlanması hedefleniyor. 17 bin 500’ün üzerinde başvuru aldı Programın başvuru ve mülakat aşamalarının tamamı online gerçekleştirildi. 17 bin 500’ün üzerinde başvuru yapılan JOB@YıldızHolding’de adaylar genel yetenek ve İngilizce sınavı aşamalarını geçtikten sonra video mülakatlar ve vaka çalışmalarına katılacak.

Program kapsamında işe alım için değerlendirilen yeni mezun adaylar için, iki gün sürecek bir dijital ‘Yetenek Kampı’ da düzenlenecek. Bu kampta, şirket ve departman tanıtımları, vaka çalışmaları ve eğlenceli etkinlikler yer alacak. Son aşamada düzenlenecek birebir online mülakatlarda başarı gösteren adaylar, Yıldız Holding bünyesine dahil olacak. Bu yıl işe alınan yeni mezun gençler için özel oryantasyon, eğitim ve yönetici görüşmeleri organize edilecek. Yeni mezunlara bu yılki eğitimlerde lider bakış açısı, dijital ve geleceğe yönelik düşünme yetisi kazandırılması amaçlanıyor.

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