Ekonomi Yörsan için iflas başvurusu işçileri isyan ettirdi
İŞ DÜNYASI

Yörsan için iflas başvurusu işçileri isyan ettirdi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde bulunan Yörsan'ın konkardato ilan etmesinin üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesinin ardından iflas için mahkemeye dilekçe verildi. Üretime devam eden fabrika için iflas istenmesi işçileri isyan ettirdi.

Haber Merkezi İHA
Mahkemeye iflas dilekçesi verildiğini öğrenen işçiler fabrika önünde toplandı.
Mahkemeye iflas dilekçesi verildiğini öğrenen işçiler fabrika önünde toplandı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti.

Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı.

Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı.

Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı.

"2019 Aralık 10 bugün. Yörsan’dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz" denildi.

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