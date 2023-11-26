YTAK programının detayları belli oldu: Bakan Kacır '300 milyar TL limit tahsis edilecek' diyerek duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) programına ilişkin, 281 stratejik öncelikli ürün ve 261 teknoloji alanı belirlendiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Kasım'da yapılan açıklamada, firmaların yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edileceğini belirtti. Buna göre; azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; teknoloji/strateji puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecek. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilecek.