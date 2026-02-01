Yurt dışında konut alımı yüzde 26 arttı

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar, Ocak-Kasım 2025 döneminde 2,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, bu tutar 2025’in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son birkaç yıldır yurt dışından konut alımına talebin güçlü şekilde arttığını belirterek, konutta amortisman süresinin uzamasının ve enflasyonun bu talebin sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

BAE VE YUNANİSTAN ÖNE ÇIKIYOR

Türklerin hangi ülkelerden konut aldığına değinen Tekçe, “Şu anda talebi en güçlü gördüğümüz iki ülke, coğrafi anlamda yakınlıkları ve görece güvenli bir alternatif sunmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan. BAE ve özellikle Dubai, güvenli, kurumsal, şeffaf bir gayrimenkul piyasasına ve düşük vergiyle yatırım avantajlarına sahip” dedi. Tekçe, Yunanistan’ın ise Avrupa’da serbest dolaşım ve garanti bir B planı isteyen alıcılara hitap ettiğini kaydederek, Golden Visa programı ve güçlü turizm sektörü sayesinde kısa dönem kiralamaya uygun gayrimenkullere yatırım yapılabildiğini, bu programın AB oturum izni ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkânı sağladığını anlattı.

3 ANA MOTİVASYON

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da Türklerin yurt dışından konut alımı için ödediği tutarlarda yaşanan artıştan bahsederek, “2021’de 216 milyon dolar olan seviye, bugün itibarıyla kümülatif 2,6 milyar dolar bandını geçmiş durumda. Bu, yaklaşık 12 katlık bir ölçek büyümesi anlamına geliyor. Yurt dışı yatırımlarında trend çok sert yükselmiş” dedi.

Bu artışın arkasında üç ana motivasyon bulunduğunu dile getiren Ustaoğlu, “Bunlar kur riski ve varlık çeşitlendirme, getiri hesabı, yaşam planı ve vize/oturum denklemi” diye konuştu.







