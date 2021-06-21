Ekonomi Türk iş insanlarından 124 ülkede yatırım Ciroları 35 milyar dolara ulaştı
İŞ DÜNYASI

Türk iş insanlarından 124 ülkede yatırım: Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolar olurken, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt dışı yatırımları ise 35 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Yurt dışındaki Türk yatırımların cirosu 35 milyar dolara ulaştı
Foto/arşiv

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından “Yurtdışı Yatırım Anketi-2021” yapıldı.

Anket sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri adı altında bugün saat 10.00’da açıklandı.

Gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolara ulaştı
Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “online sistem” üzerinden gerçekleştirilen anket sonucuna göre, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolara ulaştı.

Anket sonucuna göre, Türkiye’de yerleşik yatırımcılar yurt dışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34’ü yabancı toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladı. Söz konusu yatırımlarla Türkiye’den yapılan ihracatın 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalatın ise 4,1 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

"Girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanan anketin sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

“Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyorlar. Bakanlığımızca yapılan ‘Yurtdışı Yatırım Anketi’ sonucuna göre Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020’de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz.”

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