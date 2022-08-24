Ekonomi Yüzyılın konut projesinde ilk detaylar belli oldu Kiradan ucuz sosyal konut
EMLAK

Yüzyılın konut projesinde ilk detaylar belli oldu: Kiradan ucuz sosyal konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuna açıklayacağı yüzyılın konut projesinde ilk detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 240 aya kadar vade imkanı olacağını ve taksitlerin hane gelirinin %30’unu aşmayacağını söyledi. Bu, vatandaşların kiradan da düşük taksit ödeyerek ev sahibi olabileceği anlamına geliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzyılın konut projesinde ilk detaylar belli oldu: Kiradan ucuz sosyal konut
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki ay açıklayacağı Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli olmaya başladı. Kabine toplantısının ardından bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve diğer şehirler için başvuru yapabilecek toplam hane geliri ve vade sayısını belirlediklerini açıkladı.

İSTANBUL’DA 16 BİN TL GELİR ALTINA ÖNCELİK

Projede kaç adet konut olacağı hakkında bilgi vermeyen Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin TL’nin altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" bilgisini verdi. Kurum, taksit ödemelerinin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması üzerine çalıştıklarını belirtti. Kurum'un işaret ettiği yüzde 30 şartına göre 14 bin TL’lik toplam hane gelirinin sosyal konut projesindeki en yüksek taksit miktarı Türkiye genelinde, 4 bin 200 TL’ye denk geliyor. İstanbul'dan ev alacak bir dar gelirlinin taksit miktarı en fazla 4 bin 800 TL olacak. Böylece, taksitlerin kiralardan daha uygun fiyatlı olacağı öngörülüyor.

Murat Kurum
Murat Kurum

GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN AYRILACAK

Gençlere ayrıcalık yapılarak belli bir oranda pay ayrılacağını vurgulayan Kurum, "30 yaş altı gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" ifadesini kullandı.

Çevreyi kirletene 340 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 41 bin 414 çevre denetimi yaptıklarını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestiklerini ve 257 tesisin faaliyetini durdurduklarını söyledi. Kurum, “Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” dedi. Bakanlık, 2021’de Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşmıştı. Bu denetimlerde de mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon lira idari para cezası ve 406 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alınmıştı.

TOKİ 81 ile sosyal konut projesi için başvuruları için beklenen tarih belli oldu! Ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN
TOKİ 81 ile sosyal konut projesi için başvuruları için beklenen tarih belli oldu! Ne zaman başlıyor?

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
EKONOMİ
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
Tatil yolunda feci kaza

Tatil yolunda feci kaza

​Anne baba hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
İstanbulda 12 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

Sekiz saate kadar uzayabilir.
Kiradan ucuz sosyal konut

Kiradan ucuz sosyal konut

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.
Doktorlar kamuyu seçecek

Doktorlar kamuyu seçecek

​Sağlıkta "Beyaz Reform" dönemi.
Batı vizeyi seçime alet etti

Batı vizeyi seçime alet etti

​"Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak istiyorlar."
İran’ın Zengezur rahatsızlığı

İran’ın Zengezur rahatsızlığı

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

Filistin'den taviz vermem

Filistin'den taviz vermem

​Markalar ve yakın arkadaşları Bella Hadid'e sırtını döndü.

Somali’deki Anadolu kartalları

Somali’deki Anadolu kartalları

​Ülkedeki “Kartal Taburları”nı Türk askeri eğitiyor.

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

​Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ABD'yi rahatsız etti.

Sinemada taklitle var olamayız

Sinemada taklitle var olamayız

​Coğrafyamızın hikâyelerini keşfetmeliyiz.
Enerjiye 2 milyar dolar

Enerjiye 2 milyar dolar

​Kalyon Holding'in bir numaralı işi enerji olacak.

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

​Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.