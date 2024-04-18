Ziraat Bankası’ndan rekor sendikasyon kredisi: 32 ülkeden 70 banka ilgi gösterdi

“Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak uygulanmakta olan disiplinli para ve maliye politikaları, ekonomimizde atılan kararlı adımlar ile kredibilite artışında yaşanan gelişmeler, ülkemize fon akışını hızlandırmış ve yatırımcı algısını olumlu etkileyerek, dış finansman olanaklarını da artırmıştır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi, ilave coğrafi çeşitlilik ve maliyet avantajı sunmaktadır. Sendikasyon kredimize 7 yeni ülkeden 21 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 175 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Artan ilgiyi, güçlü finansal yapımıza, kaliteli insan kaynağımıza, uluslararası alanda artan iş hacmimize, dış ticaretteki etkinliğimize ve her şeyden önemlisi Türkiye ekonomisi ve Bankamıza olan güvene bağlıyoruz.