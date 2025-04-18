Zirai dondan etkilenen ve sigortası bulunmayan çiftçilere bakanlıktan müjde

"Don olayı gerçekleşmeden önce tarım teşkilatımız, gerek erken uyarı sistemleri gerekse sahada vatandaşlarla birebir ilişkilerle bu olaya karşı uyarılarda bulunmuştu. Tarım teşkilatımız, olay gerçekleştikten sonra sahaya tekrar inerek yine çiftçilerimizin yanında yer almış ve hızlı bir şekilde tespit çalışmalarına başlamıştır. Bu ön tespitlerin ardından olayın çok büyük bir vahamet derecesinde ülke çapında bir zarara sebep olduğu anlaşılınca Bakanlığımız hızlı bir aksiyon alarak bu konuda çiftçilerimizin yanında yer alacak tedbirleri çalışmaya başlamıştır. Hafta başı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıkladığı gibi sigortası bulunan çiftçilerimizin zararları poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacaktır. Sigortası bulunmayan çiftçilerimiz de düşünülmüş, en azından zararlarının minimize edilmesi kararı verilmiştir. Bunların da bugüne kadar yapmış oldukları masraflar, hasar oranına göre kendilerine ödenecektir."