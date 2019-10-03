Ekonomi İşe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti 3 yıl önceki kurada da eşinin ismini çekmişti
İŞ DÜNYASI

Zonguldak'ta bir kişi işe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti

İşe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti: 3 yıl önceki kurada da eşinin ismini çekmişti

Zonguldak'ta geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kurada eşinin ismini çeken kişi şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Kurada ismi çıkan Elmas Karataş, "Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum" dedi.

Haber Merkezi AA
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi.
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kurada eşinin ismini çeken kişi önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı kapsamında kent merkezindeki okullarda çalıştırılacak 204 geçici hizmetlinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi.

AA
204 geçici hizmetlinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

Toplam 2 bin 252 kişinin başvurduğu kura sonucunda geçici görev alacak 137 temizlik görevlisiyle 67 güvenlik görevlisi noter huzurunda sırayla belirlendi.

Daha sonra kuraya katılanlardan talep edenler, tek tek sahneye çıkarak kura çekimini kendileri gerçekleştirdi.

AA
Kurada eşinin ismini çeken Eyüp Karataş, önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

Önce şaşırdı, sonra sevindi

  • Kurada eşinin ismini çeken Eyüp Karataş, önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.
  • Karataş'ın 3 yıl önceki kurada da eşi Elmas Karataş'ın ismini çektiği öğrenildi.

Toplam 2 bin 252 kişinin başvurduğu kura sonucunda geçici görev alacak 137 temizlik görevlisiyle 67 güvenlik görevlisi noter huzurunda sırayla belirlendi.

"Eşimin şansına güvendim"

Elmas Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi tarafından çekilen kurada isminin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

  • Eşinin şansının kendisinden daha iyi olduğunu belirten Karataş, "Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Bu sefer daha fazla umutluydum. Eşimin şansına güvendim. 2-3 gündür çok heyecanlıydım ve çıkacağımdan emindim. Çok şükür, içim içime sığmadı. Eşim kurayı çekmek istedi. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum" diye konuştu.

Eyüp Karataş da eşinin isminin çıkmasından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Eşimin çıkacağını rüyamda görmüştüm. Dördüncü kurada eşimin isminin çıkacağını tahmin ettim" ifadelerini kullandı.

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