Zonguldak'ta bir kişi işe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti İşe yerleştirme kurasında eşinin ismini çekti: 3 yıl önceki kurada da eşinin ismini çekmişti Zonguldak'ta geçici süreyle iş sahibi olacak hizmetli adaylarının belirlendiği kurada eşinin ismini çeken kişi şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Kurada ismi çıkan Elmas Karataş, "Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum" dedi.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 13:32 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 13:51 AA