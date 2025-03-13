Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılmıştı. ÖSYM takviminde sınav ve sonuç tarihine yer verilmişti. Peki, 2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKYS sınav sonuçları, ilgili oturuma katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuç tarihi de ÖSYM takviminde yer aldı. EKYS sonuçları değerlendirilirken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
2025 MEB EKYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Mart 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 12 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.’’
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKYS sınav sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.