EKYS sınav sonuçları, ilgili oturuma katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuç tarihi de ÖSYM takviminde yer aldı. EKYS sonuçları değerlendirilirken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...