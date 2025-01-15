Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 MEB-EKYS sınav başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2 Mart'ta düzenlenecek sınav için başvurular 15-21 Ocak tarihleri arasında alınacak. 2025 MEB-EKYS başvuru kılavuzunda yer alan şartları ve sınav ücreti ile ilgili bilgileri haberimizden sizlere aktarıyoruz. İşte 2025 MEB-EKYS sınav başvuru bilgileri...





ÖSYM'DEN 2025 MEB-EKYS BAŞVURU DUYURUSU





2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.





Sınava başvurular, 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.





Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-EKYS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.









2025 MEB-EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?





Sınava girecek adaylar 15-22 Ocak 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan bankalara 950,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.





Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.425 TL) yatıracaklardır.





Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.





Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra adaylar, sınav ücretini yatırmalıdır. başvurularının Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.





Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.





BAŞVURU ŞARTLARI





Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.





Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak” hükmü yer almaktadır. Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 21.01.2025 tarihi esas alınacaktır.















