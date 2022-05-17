Er Rahim Ne Demek? Allah'ın Er-Rahim İsminin Anlamı ve Fazileti

Rahmân ve rahîm, Arapça rahmet kökünden türemiştir. İkisi de Allah’ın engin merhamet ve şefkatini bildirir. Peki, Er-Rahim ne demektir?

ER-RAHİM NE DEMEK

Er Rahim, kullarına karşı bağışlayıcı olan ve merhamet eden demektir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ın tüm kullarına karşı merhametli olduğu yazılıdır.

ER-RAHİM NEDİR?

Rahîm; pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle mükâfâtlandırıcı anlamındadır.

Er-Rahim

ER-RAHİM İSMİNİN ANLAM VE FAZİLETİ

Rahmân ve rahîm, rahmet kökünden türemiştir. İkisi de Allah’ın engin merhamet ve şefkatini bildirir. Ancak aralarında şöyle bir fark vardır: Rahmân ismi dünyada mü’min kâfir herkesi kuşatmışken, rahîm, sadece inananlara mahsustur. Bu bakımdan Allah, âhirette sadece mü’minlere rahmet ederek, onları cennetine koyacaktır.

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Rahmân ve rahîm isimleri iki türlü rahmet ifâde eder. Rahmân isminin ifâde ettiği rahmet, hiçbir şarta, kesbe ve irâdeye bağlı olmayarak bahşolunan rahmettir. Bu bütün yaratıkları kapsayan bir rahmettir. Bunda çalışan çalışmayan, itaatli suçlu, inançlı inançsız ayırımı yoktur.

Rahîm isminin ifâde ettiği rahmet ise, Rahmân’ın lütfu olan rahmeti iyiye kullanarak çalışanlara bir mükâfât olmak üzere verilen rahmettir. Bu, en az bire ondur. Çalışanın samimiyetine göre yedi yüz katına ve hatta daha fazla katlara çıkabilir. Elbette çalışanla çalışmayan bir olmaz.

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