Özgün Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ( 7 Temmuz)
ÖZGÜN HABERLER

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ( 7 Temmuz)

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Temmuz 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Evde bakım maaşının miktarı ve hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili vatandaşlar "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki 7 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı ve ödemesi yatan iller hangileri? İşte miktarı ve ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Temmuz: Evde bakım maaşları yattı mı, evde bakım maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşı yatan iller

Yeni asgari ücretin 5 bin 500 olması ardından evde bakım maaşına da zam geldi. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan iller var mı, ne zaman yatacak sorularına cevap arıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi merak konusu. Peki, 7 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parasının bu sene de bayram öncesinde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, asgari ücrete Temmuz ayı ek zammının ardından 2 bin 706 TL'den, 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ise şu açıklamada bulundu; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

-Engelli olan vatandaşın sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekmektedir.

-Eve girmekte olan her türlü gelirin toplanmalı ve kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir elde edilmelidir. Bu miktar 2019 senesi için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanamamaktadır.

-Sosyal hizmetler yetkililerinin yapacağı sosyal incelemede, engelli bireyin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmelidir.

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı
Efsane 104 yıl sonra geri döndü

Efsane 104 yıl sonra geri döndü

​Sadece sekiz bin 300 adet üretildi: Darphane açıkladı işte fiyatı.
Orman yangınlarına karşı tetikte

Orman yangınlarına karşı tetikte

​THK'nın uçakları Bodrum'da test uçuşu yaptı.
CHPli belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Daha önce kimsenin aklına gelmemişti: Patentini de alacak.
Günde 30 dakika yeterli

Günde 30 dakika yeterli

​Fazlası zarar azı yarar: Uzmanlar saat aralığı vererek uyardı.

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.