Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ( 7 Temmuz)

Yeni asgari ücretin 5 bin 500 olması ardından evde bakım maaşına da zam geldi. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan iller var mı, ne zaman yatacak sorularına cevap arıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi merak konusu. Peki, 7 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parasının bu sene de bayram öncesinde yatması bekleniyor.

REKLAM

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, asgari ücrete Temmuz ayı ek zammının ardından 2 bin 706 TL'den, 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ise şu açıklamada bulundu; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

REKLAM

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

-Engelli olan vatandaşın sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekmektedir.

-Eve girmekte olan her türlü gelirin toplanmalı ve kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir elde edilmelidir. Bu miktar 2019 senesi için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanamamaktadır.

-Sosyal hizmetler yetkililerinin yapacağı sosyal incelemede, engelli bireyin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmelidir.