Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'in zaferle tamamladığı Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonu final maçının hazırlıkları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Çeyrek final eşleşmelerinin belli olması ardından devler liginde büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler şimdiden bilet araştırmalarına başladı. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı ne zaman, hangi takımlar oynayacak, bilet fiyatları ne kadar?