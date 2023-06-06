Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina ve West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FİORENTİNA - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Fiorentina - West Ham United karşılaşması 7 Haziran Çarşamba saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FİORENTİNA - WEST HAM UNİTED MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FİORENTİNA
31 Michele Cerofolini
2 Dodo Çıkan
15 Aleksa Terzic
16 Luca Ranieri
28 Lucas Martinez
32 Alfred Duncan
34 Sofyan Amrabat
9 Arthur
10 Gaetano Castrovilli
11 Jonathan Ikone
99 Christian Kouame
WEST HAM UNİTED
1 Lukasz Fabianski
3 Aaron Cresswell
5 Vladimir Coufal
24 Thilo Kehrer
27 Naif Aguerd
8 Pablo Fornals
11 Lucas Paqueta
12 Flynn Downes
22 Said Benrahma
41 Declan Rice
9 Michail Antonio