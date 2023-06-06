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UEFA Avrupa Konferans Ligi Final: Fiorentina - West Ham United

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina ve West Ham United karşı karşıya geliyor. Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek. Yarı finalde Basel’e karşı iki maç sonunda 4-3’lük skor üstünlüğü elde eden Fiorentina adını finale yazdırmıştı. West Ham United ise AZ Alkmaar’ı 3-1 mağlup ederek Fiorentina’nın rakibi oldu. Kazanan takım aynı zamanda tarihin ilk Avrupa Konferans Ligi kupasını kaldırmış olacak. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde.

11:50 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina ve West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİORENTİNA - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Fiorentina - West Ham United karşılaşması 7 Haziran Çarşamba saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİORENTİNA - WEST HAM UNİTED MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FİORENTİNA

31 Michele Cerofolini

2 Dodo Çıkan

15 Aleksa Terzic

16 Luca Ranieri

28 Lucas Martinez

32 Alfred Duncan

34 Sofyan Amrabat

9 Arthur

10 Gaetano Castrovilli

11 Jonathan Ikone

99 Christian Kouame

WEST HAM UNİTED

1 Lukasz Fabianski

3 Aaron Cresswell

5 Vladimir Coufal

24 Thilo Kehrer

27 Naif Aguerd

8 Pablo Fornals

11 Lucas Paqueta

12 Flynn Downes

22 Said Benrahma

41 Declan Rice

9 Michail Antonio



#Fiorentina
#West Ham United
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#final
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