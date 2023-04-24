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Şampiyonlar ligi final maçı ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'in zaferle tamamladığı Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonu final maçının hazırlıkları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Çeyrek final eşleşmelerinin belli olması ardından devler liginde büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler şimdiden bilet araştırmalarına başladı. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı ne zaman, hangi takımlar oynayacak, bilet fiyatları ne kadar?

16:11 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar ligi

Şampiyonlar ligi

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi zaferini Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid yaşamıştı. İspanyol devi bu sezon aynı başarıyı tekrarlamak isterken önce çeyrek finalde Chelsea'yi geçmesi gerekecek. Bayern Münih, Benfica, AC Milan, Manchester City, Napoli ve Inter ise çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar. Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA!

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI TAKVİMİ 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli olurken yarı final ve final takvimi de ortaya çıktı. Buna göre Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 9-10 Mayıs, rövanşları da 16-17 Mayıs'ta yapılacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Manchester City - Bayern Münih

Milan – Napoli

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milan / Napoli - Inter / Benfica

Real Madrid / Chelsea - Manchester City / Bayern Münih

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI BİLETİ NE KADAR?

UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:

"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."



#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar ligi final maçı
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