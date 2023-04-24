Şampiyonlar ligi
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi zaferini Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid yaşamıştı. İspanyol devi bu sezon aynı başarıyı tekrarlamak isterken önce çeyrek finalde Chelsea'yi geçmesi gerekecek. Bayern Münih, Benfica, AC Milan, Manchester City, Napoli ve Inter ise çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar. Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA!
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI TAKVİMİ 2023
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli olurken yarı final ve final takvimi de ortaya çıktı. Buna göre Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 9-10 Mayıs, rövanşları da 16-17 Mayıs'ta yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid - Chelsea
Benfica - Inter
Manchester City - Bayern Münih
Milan – Napoli
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Milan / Napoli - Inter / Benfica
Real Madrid / Chelsea - Manchester City / Bayern Münih
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI BİLETİ NE KADAR?
UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:
"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."