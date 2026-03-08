Yeni Şafak
İran'dan İsrail'e atılan bir füze Tel Aviv'e düştü

22:208/03/2026, Pazar
AA
İran'dan İsrail'e atılan bir füze, Tel Aviv şehrindeki yerleşim bölgesine isabet etti. Füzenin düştüğü bölgede çukur oluştu.

