Suriye'ye 17 yıl sonra resmi ziyaret: Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Şam'da
21:42, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:54, 06/07/2026, Pazartesi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinde cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı ziyarette, Macron ve beraberindeki üst düzey heyet Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yıl sonra Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı oldu.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam’daki havalimanına ulaştı.
Havalimanına iniş yapan Macron ve beraberindeki heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından resmi törenle karşılandı.
Gerçekleştirilen program, iki ülke ilişkilerinde 17 yıllık uzun bir aranın ardından cumhurbaşkanlığı seviyesinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmelerin yapılması ve iki ülke arasındaki bölgesel ile diplomatik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Başlıklar :Emmanuel MacronSuriyeEsad Hasan Şeybani
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