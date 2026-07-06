Suriye'ye 17 yıl sonra resmi ziyaret: Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Şam'da

Trump 'Rusya-Ukrayna' sorusuna Türkiye'yi işaret ederek cevap verdi: NATO'ya gideceğiz ve sanırım bunu başaracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının kendisine yönelttiği Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruya Türkiye'deki NATO Zirvesi'ni işaret ederek cevap verdi. Trump, Ankara'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için görüşmeler gerçekleştireceklerini ve bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını açıkladı. Hem Rus hem de Ukraynalı liderlerin anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, zirvede konuyu ele alarak savaşı durdurmayı başaracaklarına inandığını ifade etti.