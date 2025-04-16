Herkes çalışan sanıyor, 22 yaşında patron oldu: Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor

Çankırı'da yaşayan 25 yaşındaki Tayfur Uzun, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da kendi iş yerini açtı. Bilimsel araştırmalarda dünyanın en saf tuzları arasında gösterilen Çankırı kaya tuzu ve tuzdan yapılan çeşitli ürünleri açtığı iş yerinde pazarlamaya başlayan Uzun, bir süre sonra e-ticaret sitesi üzerinden ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı.





Farklı şehirlerdeki müşterilere, Çankırı kaya tuzu, tuz lambaları ve çeşitli tuz ürünlerini gönderen Uzun, hem birikim yaptığını hem de ailesine destek oluyor.