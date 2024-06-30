Hollanda'da gördü memleketinde fabrikasını kurdu: Şimdi siparişlere yetişemiyor

"Genelde halı sahalar daha yoğunlukta"





Genelde halı saha, site çevresi gibi işlerde sipariş aldıklarını belirten Değirmenci, "Genelde halı sahalar site çevresi bahçe çevirme işlerimiz daha yoğun. Bazen Trabzon dışına bile gittiğimiz oluyor; Rize'ye, Kars'a Samsun'a kadar gidiyoruz. Çocuklarla hep beraber bu işi yapıyoruz. İşinizi sevdikten sonra her şey kolay. Babam Hollanda'da fabrikada çalışan arkadaşını ziyarete gidiyor. Makineleri orada gördü, Trabzon'a geldikten sonra 'böyle bir makine yaptırabilir miyim' diye tornacıya makineyi tarif ediyor. Makine yapıldıktan sonra evimizin altında küçük bir yer vardı, orada eşe dosta arkadaşlara yapmaya başladı. Daha sonra devam ederek bugünkü duruma geldik. Bu işe başlarken 30 yaşlarında idim, tam işimi buldum severek yapıyorum. İnşallah çocuklarım da bu işi devam ettirecek” diye konuştu.