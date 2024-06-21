Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 51 ilde 865 arsa satışı yapılacak

"Proje yeni işyeri veya ev almak isteyenler için çok önemli"





Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halit Çelen, “Kampanyanın yeni işyeri veya ev almak isteyenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende Ankara'da yaşıyorum. Etimesgut'ta ya da Gölbaşı'nda arsam olsa bahçeli bir evimin olmasını isterdim. O yüzden ben de bu kampanyadan yararlanmak istiyorum” dedi.