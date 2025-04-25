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SOLOTÜRK Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

13:1025/04/2025, Cuma
AA
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<p>Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği akrobatik hareket ve manevralar, izleyenlerin adeta nefesini kesti.</p>
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği akrobatik hareket ve manevralar, izleyenlerin adeta nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törenler kapsamında Şehitler Abidesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da izcilerle gösteriyi izledi.

Şehitler Abidesi'ni ziyarete gelenler, ilgiyle izledikleri SOLOTÜRK'ün gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

#SOLOTÜRK
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