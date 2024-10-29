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THY ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte başvuru tarihi

THY ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte başvuru tarihi

Pınar Görgü
11:0229/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir kampanya başlattı. Buna göre; 29 ve 30 Ekim tarihlerinde alınan ucuz uçak biletleriyle, 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahat edilebilecek. İşte başvuru detayları...

THY, tatil planı yapanlar için kaçırılmayacak yeni kampanyayı duyurdu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.


Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler;


İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında bin 229 TL,

PrimeFly pakette bin 299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette bin 179 TL, PrimeFly pakette ise bin 239 TL oldu.

Kampanya kapsamında 78 bin 500 adet koltuk arz edildi.

Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye’ye 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz" denildi.

#THY
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#bilet kampanyası

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