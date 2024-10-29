Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler;





İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında bin 229 TL,

PrimeFly pakette bin 299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette bin 179 TL, PrimeFly pakette ise bin 239 TL oldu.