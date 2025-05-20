Çiftçi yetiştiriyor 750 kadın üretiyor: Tüketici uygun fiyata sağlıklı tüketiyor

Ham maddelerin genellikle kendi tarlalarında üretildiğini ve Nilüfer'in kırsal mahallelerinden çiftçilerden alındığını dile getiren Ayyılmaz, şöyle konuştu:





"Turşu, reçel, erişte, sos, salça gibi 40 çeşit ürün üretiyoruz. Bunun dışında Mustafakemalpaşa ilçesinden kadın derneklerinden aldığımız ürünlerimiz var. Kars'tan yine kooperatif üretimi peynir çeşitleri ve Artvin'den bal da çeşitlerimiz arasında yer alıyor. Bölgenin kırsal kesimdeki kadınlar gelip bizim adımıza yevmiye ile üretim yapıyorlar. Mahalle derneklerinde çalışan kadınlara iş imkanı sağlamış oluyoruz. Kadın dernekleri sırayla üretim yapıyordu burada, halen de yapıyorlar. Ama biz sürekli üretimde olması için derneklerden bazı kadınları sürekli istihdam ettik."





Bölgede bazen üreticinin elinde kalan biber ve domates gibi ürünleri alıp katma değere dönüştürdüklerini belirten Ayyılmaz, "Böylece köylüye, çiftçiye destek oluyoruz. 2023 yılı da açtığımızda Nilüfer'e bağlı derneklerden 625 kadın üretime katıldı. 2024'te ise 750'ye yakın kadın derneği üyesi bizimle çalıştı"