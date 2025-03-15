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Dere yatağında paniğe neden oldu: Ekipler tarafından patlatıldı

Dere yatağında paniğe neden oldu: Ekipler tarafından patlatıldı

15:1015/03/2025, Cumartesi
IHA
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Sivas'ta arazide vatandaşlarca bulunan RPG-7 mühimmatı, paniğe neden oldu. Mühimmat, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Sivas'ta 2 vatandaş, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde boş arazide şüpheli cisim fark etti.

Vatandaşlar, şüpheli cismi emniyet ekiplerine bildirdi. 

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu cismin RPG-7 anti-personel mühimmatı olduğunu tespit etti. 

Bölgede bulunan askeri alanda eğitim amaçlı kullanıldığı düşünülen mühimmat nedeniyle çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. 

Cadde her iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mühimmat bomba imha uzmanının çalışması sonucu kontrollü şekilde imha edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sivas
#RPG-7
#Mühimmat
#bomba

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