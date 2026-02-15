Doğal gaz faturalarında sistem tamamen değişiyor: EPDK'dan milyonları ilgilendiren karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda milyonlarca doğal gaz tüketicisini yakından ilgilendiren tarihi kararlara imza attı. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan kapsamlı değişiklikler; fatura ödemelerinden güvence bedellerine, kaçak kullanımla mücadeleden afet durumlarındaki acil eylem planlarına kadar birçok yeniliği barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen ve Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen kararların detayları belli oldu. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda milyonlarca doğal gaz tüketicisini yakından ilgilendiren tarihi kararlara imza attı. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan kapsamlı değişiklikler, fatura ödemelerinden güvence bedellerine, kaçak kullanımla mücadeleden afet durumlarındaki acil eylem planlarına kadar birçok yeniliği barındırıyor. Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması; tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedeflenirken, alınan karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.
BAĞLANTI BEDELİNE 6 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde yapılan değişiklikle tüketicilere ödeme planında büyük bir esneklik tanındı. Abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için daha önce uygulanan en az 3 taksit imkânı genişletilerek, yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkânı sağlandı.
Yönetmeliğin 39’uncu maddesi kapsamında yeni aboneliklerde alınan güvence bedelinde muafiyet alanı genişletildi. Yeni karara göre; yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerin yanı sıra kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kurslarından artık güvence bedeli alınmayacak.
FATURA GECİKMELERİNDE SMS ZORUNLULUĞU
Sayaç ve faturalandırma süreçlerindeki uygulamalara şeffaflık getiren düzenlemeler şu şekilde oldu:
Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde, daha önce tüketim tutarı en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettiriliyordu. Yeni düzenlemeyle bu hüküm tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.
Sayacın yanlış ölçüm yapması veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı.
Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesaj (SMS) ile bildirilmesi zorunlu hale getirildi.
AKILLI SAYAÇLARLA KAÇAK KULLANIMA GEÇİT YOK
Kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması amacıyla 52’nci maddede değişikliğe gidildi. EPDK tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma sağlayan akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ve sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkân tanındı.
“Dağıtım şirketinin uyacağı usul ve esaslar” başlıklı 55’inci maddede yapılan değişikliklerle;
Acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi sağlanacak.
Ayrıca;
Dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı,
Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi,
Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.
TARİFELERE OLUMLU YANSIYACAK
Yönetmeliğin 70’inci maddesinde yapılan değişiklikle, yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkân sağlandı. Bu düzenlemenin serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması ve konut tarifelerine olumlu yansıması bekleniyor.
EPDK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Alınan kararları değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, odak noktalarının tüketici memnuniyeti olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Enerji piyasalarında temel önceliğimiz tüketicimizin korunması ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."