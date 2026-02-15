Doğal gaz faturalarında sistem tamamen değişiyor: EPDK'dan milyonları ilgilendiren karar

BAĞLANTI BEDELİNE 6 AYA KADAR TAKSİT İMKANI





Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde yapılan değişiklikle tüketicilere ödeme planında büyük bir esneklik tanındı. Abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için daha önce uygulanan en az 3 taksit imkânı genişletilerek, yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkânı sağlandı.





Yönetmeliğin 39’uncu maddesi kapsamında yeni aboneliklerde alınan güvence bedelinde muafiyet alanı genişletildi. Yeni karara göre; yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerin yanı sıra kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kurslarından artık güvence bedeli alınmayacak.