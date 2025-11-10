Ekonomiye can verecek 6 adım

Ekonomide reform reçetesi

Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırmak, ekonomide kalıcı istikrarı sağlamak için radikal adımlar atılması kaçınılmaz bir hal aldı. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirecek, Türk Lirasının değerini koruyacak, enflasyonu düşürecek ve işsizliği azaltacak dönüşüme olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Yeni Şafak’ın son iki yılda yaptığı haberlerde sunduğu öneriler, ekonomide reform niteliğinde.