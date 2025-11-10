Ekonomiye can verecek 6 adım

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Ekonomide reform reçetesi
Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırmak, ekonomide kalıcı istikrarı sağlamak için radikal adımlar atılması kaçınılmaz bir hal aldı. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirecek, Türk Lirasının değerini koruyacak, enflasyonu düşürecek ve işsizliği azaltacak dönüşüme olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Yeni Şafak’ın son iki yılda yaptığı haberlerde sunduğu öneriler, ekonomide reform niteliğinde.
Aslan'a Kocaeli dur dedi
Lider Galatasaray’ın yenilmezlik serisi Kocaeli deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 12. haftasında namağlup gittiği Körfez’de pozisyon üretmekte zorlanırken Daniel Agyei’nin golüne engel olamadı. Aslan, 19 maç sonra ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.