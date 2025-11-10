Yeni Şafak
Ekonomiye can verecek 6 adım

Ekonomiye can verecek 6 adım

04:0010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ekonomide reform reçetesi

Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırmak, ekonomide kalıcı istikrarı sağlamak için radikal adımlar atılması kaçınılmaz bir hal aldı. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirecek, Türk Lirasının değerini koruyacak, enflasyonu düşürecek ve işsizliği azaltacak dönüşüme olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Yeni Şafak’ın son iki yılda yaptığı haberlerde sunduğu öneriler, ekonomide reform niteliğinde.

Aslan'a Kocaeli dur dedi

Lider Galatasaray’ın yenilmezlik serisi Kocaeli deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 12. haftasında namağlup gittiği Körfez’de pozisyon üretmekte zorlanırken Daniel Agyei’nin golüne engel olamadı. Aslan, 19 maç sonra ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

