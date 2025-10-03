Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda mezar odası bulundu

"Burada önemli bir nüfus barınıyordu"





Petrus ve Paulus Kilisesi'nde geçen yıl çalışmalara başlandığını hatırlatan Aytekin, şöyle devam etti:





"Bu sene de bu kilisenin çevresindeki yapılarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Hemen yakınında tandır evi, aşevi olarak nitelendirdiğimiz büyük bir mekan çıktı. Temelleri ve tandır kalıntıları ortaya çıktı. Bu da gösteriyor ki burada önemli bir nüfus barınıyordu. Burada hem dini açıdan hem idari açıdan önemli bir nüfusun olduğunu, aşevi ve tandır evi doğruluyor. Çok sayıda sarnıç var. İki sarnıcın kazısını bitirdik, üçüncü sarnıca devam ediyoruz. Onları bitirdikten sonra da yönetim binasına geçeceğiz."