Güngören'de binadan düşen beton parçaları otomobillere zarar verdi

‘CAN YANACAĞINA PARA HARCANSIN, BİNA ONARILSIN’





Oğlunun olay sırasında sokaktan geçtiğini söyleyen Kudret Karaca, “Oğlum iş dönüşünde tesadüfen binanın önünden geçerken parçalar önüne düşmüş. Çok korkmuş, beni aradı. ‘Bir anda duvardan bir şey düştü’ dedi. Allah’tan kendisine bir şey olmadı. Hepimiz bu sokaktan gelip geçiyoruz. Ben değil, oğlum değil, bir başkası da olabilirdi. Önlem alınmasını istiyoruz. Can yanacağına para harcansın, bina onarılsın" dedi.