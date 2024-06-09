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Havalar ısınınca ortaya çıktılar: Uzmanından yılan açıklaması

10:03 - 9/06/2024 Pazar
IHA
<p>Yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar doğaya çıkmaya başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanların kentin çoğu noktasında görülmesi de vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu.</p>
Yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar doğaya çıkmaya başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanların kentin çoğu noktasında görülmesi de vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu.

Kocaeli'de havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanlarında yılanlar görülmeye başladı. Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, yılanların doğada çiftleşmeye ve beslenmeye başladığını belirterek, ormanda gezintiye çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi ve Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, yılanların etçil sürüngenler olduğunu belirterek, Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunduklarının bilgisini verdi. 

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Dünya genelinde 520 cins ve 3 bin 900'ün üzerinde yılan türü olduğunu ifade eden Özer, "10 santimetreden, 7-8 metreye kadar boyutları mevcuttur. Türkiye'de de 47'ye yakın yılan türü mevcuttur" dedi.

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"Korkulacak bir şey yok"

Cüneyt Özer, Kocaeli'de havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanların artık yuvalarından çıkmaya başladığını söyleyerek, "Yuvalarından çıkarak doğada çiftleşmeye, üremeye ve beslenmeye başladılar. Bu gayet normal bir durum. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

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"Onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir"

Vatandaşların ormanlık alanlarda ve doğada gezinti yaparken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Özer, "Isırma vakasıyla karşılaştıklarında en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Yılanların doğada insanlarla iç içe olmasının bir sebebi de şudur; daha önce onların yaşam alanı olan ormanlar veya arazilerde bizlerin binalar yaparak, onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir" şeklinde konuştu.

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"Evlere giriş sebepleri açıkta bırakılan yiyecekler değildir"

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi Cüneyt Özer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yılanlar beslenmek için de birtakım davranışlarda bulunuyorlar. Süte, suya, gıdaya ulaşmak isteyen yılanlarla daha sık karşılaşıyoruz. Aynı zamanda, evlere giriş sebepleri de açıkta bırakılan yiyecekler değildir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yılanları öldürmek de doğru bir davranış değildir. Gerekli kurumlara başvurarak yardım talebinde bulunmamız gerekir."

#Yılan
#Kocaeli
#Hava Durumu
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