Havalar ısınınca ortaya çıktılar: Uzmanından yılan açıklaması

"Onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir"

Vatandaşların ormanlık alanlarda ve doğada gezinti yaparken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Özer, "Isırma vakasıyla karşılaştıklarında en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Yılanların doğada insanlarla iç içe olmasının bir sebebi de şudur; daha önce onların yaşam alanı olan ormanlar veya arazilerde bizlerin binalar yaparak, onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir" şeklinde konuştu.