İzmir Körfezi'nde bilindik manzara: Yine binlerce ölü balık görüldü

"Yeri geliyor hiçbir şekilde çalışamıyoruz"





Balık ölümlerinden dolayı oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Murat Güler (27) ise, "Çok kötü bir koku var. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ben zaten sahil kenarında çalışıyorum, kokudan bayağı rahatsız oluyorum. Yeri geliyor hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Bu denizden kaynaklı değil, pis atıklardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Allah'tan evim sahil şeridinde değil" diye konuştu.