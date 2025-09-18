Küçükçekmece’de sürücü fark etmediği merdivenlerde asılı kaldı

Aracıyla merdivenlerde asılı kalan sürücü Şükrü T., "Aracımla hasta yakınımı getirirken ortada sökülmüş dubayı görmediğim için sola döndüm. Sağımda da 3 araç vardı onları geçtim. Önümü göremediğim için merdivenden otopark alanına doğru gitmeye çalıştım. Dur sesleri duyunca frene bastım ama tekerlek indiği için araba dik bir şekilde durdu. Burada çalışan bir abimiz 2-3 kere daha aynı şekilde olay olduğunu söyledi. Aracın olduğu noktada bir çocuk bir anne olabilirdi. Ön tamponun altında bir çocuğun kanı akıyor olabilirdi. Neden bu güvenlik önlemleri alınmıyor. Kimseye bir şey olmadı" dedi.



