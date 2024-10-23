Öcalan'ın yeri İmralı'dır

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Çelik kubbeye bir milyar dolar sipariş
Savunma sanayii fuarı SAHA EXPO 2024, İstanbul’da başladı. Fuarda, Türkiye’nin hava savunma kalkanı “Çelik kubbe” için yerli savunma sanayii üreticilerinin oluşturduğu gruplar ile 1 milyar dolarlık iş birliği anlaşması yapılacağı duyuruldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Ayrı ayrı geliştirdiğimiz hava savunma ve koruma sistemlerini 10 yıllık çalışmanın sonunda entegre hale getirip bir arada kullanabiliyoruz. Çelik kubbeye hizmet edecek bileşenlerden 1 milyar dolarlık anlaşmalar yapacağız" dedi.
Öcalan örgütün lağvedildiğini haykırsın
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında şunları söyledi: "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."
Aslan Avrupa’da üç puan avında
Süper Lig’de 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün İsveç ekibi Elfsborg’u ağırlayacak. 4 puanla 8. durumda bulunan sarı-kırmızılılar, saat 17.30’daki mücadeleyi kazanıp, üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.