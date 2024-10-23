Öcalan'ın yeri İmralı'dır

Çelik kubbeye bir milyar dolar sipariş

Savunma sanayii fuarı SAHA EXPO 2024, İstanbul’da başladı. Fuarda, Türkiye’nin hava savunma kalkanı “Çelik kubbe” için yerli savunma sanayii üreticilerinin oluşturduğu gruplar ile 1 milyar dolarlık iş birliği anlaşması yapılacağı duyuruldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Ayrı ayrı geliştirdiğimiz hava savunma ve koruma sistemlerini 10 yıllık çalışmanın sonunda entegre hale getirip bir arada kullanabiliyoruz. Çelik kubbeye hizmet edecek bileşenlerden 1 milyar dolarlık anlaşmalar yapacağız" dedi.