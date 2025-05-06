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Ortaokul öğrencileri 8 günde 6 ülke gezdi

Ortaokul öğrencileri 8 günde 6 ülke gezdi

09:576/05/2025, Salı
IHA
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Kocaeli'de 42 ortaokul öğrencisi, okul tarafından düzenlenen Balkan Turu ile 8 günde 6 ülke gezerek, unutulmaz bir deneyim yaşadı. İzmit Atatürk Ortaokulu tarafından Balkan Turu düzenlendi. Okul Müdürü Ali İlengiz, müdür yardımcıları ve 6 öğretmenin eşlik ettiği geziye, 42 öğrenci katıldı.

Eğitim ve kültürel etkileşimi amaçlayan gezide, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'a (Montenegro) ziyaretler gerçekleştirildi.

Öğrenciler, 8 gün içerisinde 6 ülke gezerek eğitim ve kültür deneyimi yaşadı.

Kardeş okula ağaç diktiler


Bosna Hersek'in Hadzici kentinde bulunan kardeş okula yapılan ziyarette dostluk protokolü imzalandı. Türk kafilesi, Türkiye'den götürülen fidanları kardeş okulun bahçesine dikerek anlamlı bir hatıra bıraktı. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna'da Umut Tüneli, Sarı Kale, Başçarşı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi önemli kültürel noktaları gezerek bölgedeki Türk kültürünün izlerini yerinde gözlemledi.

Hadzici Belediye Başkanı Eldar Comor tarafından ağırlanan Türk öğrenciler, kültürel etkileşimde bulunma fırsatı da buldu. Gezi boyunca Belgrad, Selanik, Ohrid, Kotor, Budva ve Dubrovnik gibi şehirlerde tarihî yerler ziyaret edildi, Dubrovnik'te ise tekne turu yapıldı.

Balkan Turu'nu tamamlayarak Türkiye'ye dönen öğrenciler, Kocaeli'de veliler tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

"İz bırakabildiysek ne mutlu"


Geziye ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali İlengiz, "Öğrencilerimizin hayatlarında bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Onlarla beraber güzel hatıralar biriktirdiğimize inanıyorum. Yapacağımız projelerde yine birlikte olmak dileğiyle" dedi.

#İzmit Atatürk Ortaokulu
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