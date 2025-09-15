Sivaslı çiftçinin petrol sevinci su sevincine dönüştü

Keleş yaptığı açıklamada, "Kendi arazimde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptım. Önce petrol gibi çıktı. Yaklaşık 14 saat siyah renkte fışkırdı. Şimdi griye döndü. Yaklaşık 30 metre kadar yükseliyor. Sondajı yapan bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ne olduğunu tam olarak bizde çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek. Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için analiz sonuçları bekleniyor." dedi.