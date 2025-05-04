Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
X-Ray kontrolü sırasında beyan edilmemiş 351 bin euro 'Adel'den kaçamadı

X-Ray kontrolü sırasında beyan edilmemiş 351 bin euro 'Adel'den kaçamadı

07:434/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen bir tıra gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı. Kapitan Andreevo Polis Karakolu Gümrük Dairesi müfettişleri, özel eğitimli Adel isimli köpek eşliğinde x-ray sırasında bir kamyonun şoför mahallinde beyan edilmemiş paraları buldu.

Danimarka'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır kontrol noktasına geldi.

Tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı. 

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

#Edirne Kapıkule Sınır Kapısı
#Kapitan Andreevo
#Adel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama